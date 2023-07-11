У армии РФ был приказ остановить 'поход на Москву' ЧВК 'Вагнер', но она не выполнила его – Reuters

Кадровая армия РФ имела приказ остановить "поход на Москву" ЧВК "Вагнер" 24 июня, однако не выполнила приказ. Часть российских военных были солидарны с владельцем компании Евгением Пригожиным и разделяли его разочарование российским командованием, еще часть была застигнута врасплох.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь сразу на пять источников. Как говорится в материале, рано утром 24 июня силы "Вагнера" прибыли в Ростов на юге РФ – важный центр управления операциями России в Украине, а через несколько часов появилось видео, на котором Пригожин "болтает с российскими командирами".

Примерно в это же время другие колонны вагнеровцев выдвинулись в сторону Москвы по трассе М-4. Они встретили небольшое сопротивление.

"Некоторые российские подразделения, которые стояли у них на пути и которым было приказано перехватить их, ничего не сделали, согласно пяти источникам: источнику в российской ФСБ, трем людям, близким к Кремлю, и человеку, близкому к оккупационному руководству на востоке Украины", – пишет издание.

В частности, источник в ФСБ РФ сообщил, что два российских воинских формирования на юго-западе страны получили приказ оказывать сопротивление "Вагнеру", но не выполнили команду.

По словам источников Reuters, некоторые российские подразделения были застигнуты врасплох и у них было меньше оружия. Другие же стояли в стороне, так как считали, что "Вагнер" действовал по указке Кремля, пока Путин не выступил по телевидению в 10:00 по Москве, чтобы осудить Пригожина.

Также источники сообщили, что некоторые офицеры не хотели выступать против "Вагнера", потому что чувствовали солидарность с частной армией и разделяли разочарование Пригожина в отношении того, как высшее руководство минобороны РФ ведет войну.

На КПП "Бугаевка" на границе Украины и РФ на фото, опубликованных в Telegram-канале, связанном с "Вагнером", утром 24 июня, видны десятки безоружных российских военнослужащих, стоящих в строю. Публикация гласила, что они сложили оружие.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил Reuters, что многие в российской армии встали на сторону Пригожина.

"Есть так много командиров, которые симпатизируют "Вагнеру" и не хотят идти за Путиным", – сказал он, добавив, что ему известны 14 российских генералов, которые поддерживали Пригожина.

Одна колонна вагнеровцев двинулась на север по шоссе М-4, в сторону Москвы. Их маршрут пролегал мимо Богучара, гарнизонного городка, где дислоцируется российская часть.

Трое местных жителей, которые говорили с Reuters, сказали, что военные не оказали никакого сопротивления и что значительное количество жителей города, в том числе служащие в армии, сочувствовали силам "Вагнера".

Одна женщина сказала о Пригожине: "Кого еще мы должны поддерживать? Хоть одного достойного человека, который не испугался".

Другая жительница также сказала, что "Вагнер" пользуется широкой поддержкой в ​​городе и что многие наемники родом из Богучара. "Они все друзья, – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что через несколько дней после бунта "Вагнера" Пригожин прибыл лично к Путину на аудиенцию. На встрече присутствовали боевики ЧВК, и общее число участников в зале составило 35 человек.

– В Госдепе США прокомментировали встречу Путина и Пригожина, отметив, что они оба военные преступники. Там заявили, что в истории с мятежом в России нет героев и она еще не окончена.

– Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов впервые после мятежа "Вагнера" появился на публике. В минобороны РФ заверили, что он остается командующим оккупантами в Украине, хотя ранее российские пропагандисты заявили, что он отстранен от руководства войной.

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