Госдеп о встрече Путина с Пригожиным после мятежа: они оба преступники

В Государственном департаменте США прокомментировали информацию о том, что российский диктатор Путин пригласил на встречу в Кремль главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который чуть не совершил в России военный переворот. Там считают, что в истории с мятежом в РФ нет героев и она еще не окончена.

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Как Путин, так и Пригожин, являются преступниками, поскольку отдавали приказы на совершение преступлений в Украине. Об этом сказал спикер Госдепа Мэттью Миллер на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 10 июля, передает Укринформ.

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что оценки американской стороны остаются такими же, как и в начале ситуации с мятежом вагнеровцев в России.

"В этом противостоянии между ними (Путиным и Пригожиным. – Ред.) нет героев. Эти оба – лица, которые совершали беспредел и отдавали приказы на совершение преступлений в Украине", – сказал он.

Миллер также выразил убеждение, что это явно не последнее развитие истории с Пригожиным.

В западных СМИ появилась информация, что после неудавшегося мятежа Пригожин отправился в Кремль и там встретился с диктатором Путиным. При этом тема разговоров не была разглашена.

Спикер Путина Дмитрий Песков подтвердил эти данные и сказал, что буквально через несколько дней после вооруженного бунта "вагнеровцев" Пригожин прибыл лично к диктатору на аудиенцию. На встрече присутствовали боевики частной военной компании, и общее число участников в зале составило 35 человек.

Он указал, что основной темой между сторонами стали военные события и роль "вагнеровцев" на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, опрос, проведенный в 24 странах, показал, что международная репутация Путина подверглась серьезным потрясениям, достигнув исторического минимума. Причина тому – развязывание жестокой войны на территории Украины.