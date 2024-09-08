С синими руками, но широкой улыбкой: как выглядела королева Елизавета II в последние дни жизни и где ее похоронили. Фото

Ровно два года назад мир всколыхнуло ужасное известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. 96-летняя монарх ушла из жизни 8 сентября 2022 из-за ухудшения состояния здоровья. В последние минуты королевская особа была окружена самыми родными и самыми близкими людьми.

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Незадолго до своей смерти обладательница британской короны успела встретиться с тогдашней премьер-министром Лиз Трасс. Елизавета II принимала политика не в Букингемском дворце, как обычно, а в королевском замке в Балморале, где позже того же дня отошла в засветы.

На фотографиях со встречи с Трасс подданные увидели огромный фиолетовый синяк на руке монарха. Увиденное вызвало беспокойство среди граждан Великобритании, которые позже узнали о том, что королевы больше нет.

Накануне похорон Елизаветы II дворец опубликовал ее последний официальный портрет, сделанный по случаю платинового юбилея Ее Величества в 2022 году. Фото изображало улыбающуюся королеву, одетую в нежно-голубое платье. Вместе с улыбкой на фото сверкало белоснежное ожерелье и серьги-жемчужины. На наряде можно было разглядеть лаконичную синюю брошь.

В конце сентября 2022 года королевская семья обнародовала фото могильной плиты в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Елизавету II похоронили рядом с мужем – принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, тело которого перенесли к жене в мемориальную часовню.

Королева, правившая дольше всего в истории соединенного королевства, покоится в мемориальной часовне своего отца Георга VI. На камне также выгравированы имена королевы-матери Елизаветы и принца Филиппа. Здесь также похоронена сестра Елизаветы II принцесса Маргарет.

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