В Кремле подтвердили встречу Путина с Пригожиным после 'бунта': на ней находились командиры ЧВК 'Вагнер'

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил недавно появившуюся информацию о том, что через несколько дней после вооруженного бунта "вагнеровцев" одиозный Евгений Пригожин прибыл лично к диктатору Владимиру Путину на аудиенцию. На встрече присутствовали боевики частной военной компании, и общее число участников в зале составило 35 человек.

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Слова Пескова передает пропагандистское агентство ТАСС. Он указал, что основной темой между сторонами стали военные событие и роль "вагнеровцев" на фронте.

"Командиры "Вагнера" изложили Путину свою версию событий, которые происходили 24 июня, и уверили, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства", – пояснил Песков, впрочем, как всегда, неубедительно.

Кремлевский фюрер, по словам своего пресс-секретаря, внимал пожеланиям наемников, которым положено оформиться в ряды армии РФ и выйти из состава частной "шарашки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в западных СМИ появилась информация, что после неудавшегося мятежа Пригожин отправился в Кремль и там встретился с диктатором Путиным. При этом тема разговоров не была разглашена.

По словам чеченского политика Ахмеда Закаева, такая встреча вполне вероятна, ведь глава "вагнеровцев" не сделал ничего, выходящего за рамки замысла официальной Москвы. Напротив, Путин только выиграл от подобного "кутежа".