"Тянет на место преступления?" Путин прибыл в Тверскую область, где разбился самолет Пригожина

Кремлевский диктатор Владимир Путин 1 сентября совершил неанонсированный визит в Тверскую область РФ. В частности, он посетил село Тургиново Калининского района.

Видео дня

Примерно за 200 км от него находится Куженкино Бологовского района Тверской области, где за девять дней до этого (23 августа) потерпел авиакрушение самолет с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным на борту. Видео с выходом Путина "в народ" хвастались российские пропагандистские источники (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин решил побывать на "местах предков".

"После посещения "Сенежа" (образовательный центр в Солнечногорске Московской области. – Ред.) сегодня Путин принял решение посетить свои родные места, откуда идет его род. Это действительно так", – подтвердил представитель диктатора.

РосСМИ обнародовали в сети видео, как люди желали Путину "долгих лет жизни" и говорили, что "рады его видеть". Некоторые пожаловались на нехватку жилья и недостаточное количество специалистов в регионе.

Заранее о его визите в Тверскую область представители власти или пропагандисты не сообщали.

Осторожно, видео снято роспропагандой!

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово, разбился принадлежавший Евгению Пригожину самолет Embraer ERG 135. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

– Утверждается, что пассажирами самолета были заместитель главаря ЧВК – первый командир "Вагнера" Дмитрий Уткин, а также сам Пригожин. Впоследствии в России подтвердили гибель финансиста ЧВК "Вагнер".

– Предварительно, бизнес-джет потерял высоту в 2,5 километра всего за 22 секунды.

– 29 августа основателя российской ЧВК тайно похоронили на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Прощание с Пригожиным посетило около 40 человек, включая наемников.

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