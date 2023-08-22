Ту-22М3 после прилета дрона сгорел: появилось спутниковое фото с российской авиабазы 'Сольцы'

Россия потеряла по меньшей мере один из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, которыми она производит пуски ракет Х-22 по Украине. Самолет дотла сгорел после атаки БПЛА по авиабазе "Сольцы" в Новгородской области.

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Это подтверждают спутниковые снимки от 21 августа. Их опубликовал в Twitter Джозеф Демпси – научный сотрудник оборонного и военного анализа в Международном институте стратегических исследований (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Напомним, что на аэродроме в городе Сольцы 19 августа вспыхнул сильный пожар, после чего минобороны РФ заявило, что он – результат отражения стрелковым оружием "украинского беспилотника". Ведомство признало повреждение одного самолета, но не указало, какого именно.

Некоторые же источники сообщали, что повреждения от огня получили два самолета Ту-22М3. Через день в сети уже появились фотографии горящего бомбардировщика на российской авиабазе.

Джозеф Демпси отметил, что спутниковые снимки с авиабазы "Сольцы" согласовываются с распространенными фото пожара, указывая на потерю Россией одного бомбардировщика Ту-22М3.

На опубликованных им кадрах из одного угла обзора видно, что 16 августа на аэродроме стояло по меньшей мере шесть самолетов. В то время как 21 августа там не осталось ни одного из них, а на месте одного виднеется пепелище.

"Кажется, что оставшиеся Ту-22М3 были передислоцированы после очевидной атаки", – пояснил аналитик.

Ранее сообщалось, что невредимые самолеты россияне переместили на авиабазу Оленья в Мурманской области.

Накануне российские военкоры начали ныть из-за атаки БПЛА на авиабазу "Сольцы", подчеркивая, что Россия больше не может производить Ту-22М3. Они обвиняли свои власть и военное командование в том, что те никак не "защитили" бомбардировщики от предполагаемых ударов, к которым пропагандисты всегда приплетают "причастность ВСУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 14 августа в российской Адыгее во время учебного вылета упал Л-39, пилот которого погиб. Затем в РФ подтвердили, что в этой авиакатастрофе разбился командир учебной авиабазы Майкопа – полковник Вадим Гуров.

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