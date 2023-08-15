В результате падения самолета в Адыгее погиб командир российской учебной авиабазы. Фото

В России раскрыли личность жертвы авиакатастрофы, которая накануне произошла в Краснодарском крае. В ней погиб один из членов экипажа – полковник Вадим Гуров, командир учебной авиабазы Майкопа.

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Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы и СМИ. Самолет Л-39 российского производства разбился на территории аэродрома в Адыгее вечером 14 августа (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Издания ссылаются на источники, по словам которых, последним полетом для инструктора Гурова стал учебный вылет.

Отмечается, что при посадке самолет не попал на полосу, зацепил грунт и столкнулся с вышкой радиосвязи ближней навигации.

"Находившийся в самолете полковник Гуров погиб на месте", – констатировали пропагандисты.

Они добавили, что также в самолете находился старший летный инструктор главного летно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Тот получил травмы и был доставлен в госпиталь.

Справка: L-39 Альбатрос (Aero L-39 Albatros) – учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет чехословацкой авиастроительной фирмы Aero Vodochody с советским двигателем. Он предназначался для замены Aero L-29 Delfin. Серийно производился до 1999 года (было построено 2868 самолетов). Состоит на вооружении более 30 стран мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа в Калининградской области РФ разбился истребитель Су-30 – тоже якобы во время учебно-тренировочного полета. В результате катастрофы "в безлюдной местности" экипаж погиб.

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