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В результате падения самолета в Адыгее погиб командир российской учебной авиабазы. Фото

Марина Лисничук
Новости России
1 минута
2,7 т.
В результате падения самолета в Адыгее погиб командир российской учебной авиабазы. Фото

В России раскрыли личность жертвы авиакатастрофы, которая накануне произошла в Краснодарском крае. В ней погиб один из членов экипажа – полковник Вадим Гуров, командир учебной авиабазы Майкопа.

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Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы и СМИ. Самолет Л-39 российского производства разбился на территории аэродрома в Адыгее вечером 14 августа (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Издания ссылаются на источники, по словам которых, последним полетом для инструктора Гурова стал учебный вылет.

В результате падения самолета в Адыгее погиб командир российской учебной авиабазы. Фото

Отмечается, что при посадке самолет не попал на полосу, зацепил грунт и столкнулся с вышкой радиосвязи ближней навигации.

"Находившийся в самолете полковник Гуров погиб на месте", – констатировали пропагандисты.

В результате падения самолета в Адыгее погиб командир российской учебной авиабазы. Фото

Они добавили, что также в самолете находился старший летный инструктор главного летно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Тот получил травмы и был доставлен в госпиталь.

Справка: L-39 Альбатрос (Aero L-39 Albatros) – учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет чехословацкой авиастроительной фирмы Aero Vodochody с советским двигателем. Он предназначался для замены Aero L-29 Delfin. Серийно производился до 1999 года (было построено 2868 самолетов). Состоит на вооружении более 30 стран мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа в Калининградской области РФ разбился истребитель Су-30 – тоже якобы во время учебно-тренировочного полета. В результате катастрофы "в безлюдной местности" экипаж погиб.

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