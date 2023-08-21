РФ больше не может производить бомбардировщики Ту-22М3: российский военкор пожаловался на большие проблемы

Страна-агрессор Россия из-за "бавовны" на авиабазе "Сольцы" несколько суток назад потеряла по меньшей мере один стратегический бомбардировщик Ту-22М3. С таких самолетов она производит пуски ракет Х-22 по Украине, в то же время больше не может их производить.

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На это указал один из российских военкоров и его мнение подхватили другие пропагандисты, направляя свою критику на собственное бестолковое военное руководство. Мониторинг их активности в Telegram провел украинский блогер Денис Казанский.

Напомним, что 19 августа на базе самолетов в Сольце Новгородской области РФ вспыхнул сильный пожар. Минобороны страны-агрессора заявило об атаке "украинского БПЛА": его россияне якобы сбили из стрелкового оружия и именно это вроде бы стало причиной возгорания.

Вместе с тем ведомство признало повреждение одного самолета – без указания его названия и степени разрушения. В то время как инсайдерские российские источники выдали, что речь идет о плачевных последствиях по крайней мере для одного бомбардировщика Ту-22М3.

Через сутки после атаки в сети появились подтверждение этому – фото горящего самолета на базе возле города Сольцы. Отмечалось, что в результате "ЧП" один Ту-22М3 сгорел и еще один получил повреждения.

Так, после российские военкоры начали ныть, что из-за своей деградации и отсталости Россия больше не может производить такие бомбардировщики, так что пораженные самолеты теперь нечем заменить.

"Самое удивительное, что те самые Z-патриоты, которые видят, что их страна при Путине одичала и разучилась делать самолеты и покорять Луну, одновременно поддерживают Путина и развязанную им идиотскую мясорубку", – прокомментировал украинский блогер наигранные жалобы пропагандистов.

Он отметил, что вместо того, чтобы выступать за цивилизованное развитие и научный прогресс, они выступают за бессмысленную войну против Украины, которая лишает РФ шансов и на развитие, и на прогресс.

"Зачем на какую-то Луну летать, когда можно разнести Бахмут, да? Ведь именно в этом сейчас заключается российская национальная идея", – подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведка Британии указала на проблемы РФ с тактической авиацией, задействованной в войне против Украины. По словам аналитиков, агрессор совершает более 100 вылетов в день, однако вынужден ограничиваться воздушным пространством над оккупированной частью Украины из-за опасности сбивания самолетов и вертолетов.

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