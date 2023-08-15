В Краснодарском крае РФ разбился учебный самолет Л-39: пилот погиб
Вблизи аэродрома в Краснодарском крае произошла авиационная катастрофа, в результате которой потерпел крушение учебный самолет Л-39 российского производства. Крушение унесло жизнь одного из членов экипажа.
Об этом сообщают росСМИ. Предполагается, что инцидент произошел во время осуществления запланированного учебно-тренировочного полета.
"Во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома", – говорится в сообщении.
Следует указать, что по информации, полученной из росСМИ, не было зафиксировано разрушений или пострадавших. В ходе предварительного расследования на месте происшествия было установлено, что один из членов экипажа несчастливого случая погиб.
Отметим, что аэро L-39 Альбатрос (Aero L-39 Albatros) — учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет чехословацкой авиастроительной фирмы Aero Vodochody с советским двигателем. Самолет предназначался для замены самолета Aero L-29 Delfin. Совершил первый полет 4 ноября 1968 года. В 1972 году был избран основным учебно-тренировочным самолетом (НТЛ) стран-участниц Организации Варшавского договора. Серийно производился до 1999 года (построено 2868 самолетов). Состоит на вооружении более 30 стран мира.
Технические характеристики:
- Экипаж: 2;
- Длина: 12,13 м;
- Размах крыла: 9,46 м;
- Высота: 4,77 м;
- Площадь крыла: 18,8 м²;
- Профиль крыла: NACA 64A012 мод;
- Вес пустого: 3455 кг;
- Максимальная взлетная масса: 4700 кг;
- Силовая установка: 1× Ивченко АИ-25ТЛ турбовентиляторный двигатель тягой 16,87 кН.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты заявили о падении истребителя Су-30 во время учебно-тренировочного полета. В результате аварии экипаж погиб.
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