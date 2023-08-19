Беспилотник попал в аэродром в Новгородской области РФ: возник пожар. Фото

В России пожаловались на новую атаку, в которой традиционно обвинили "киевский режим". В минобороны РФ заявили, что 19 августа Украина с помощью дронов атаковала военный аэродром в Новгородской области: там базируются стратегические российские бомбардировщики Ту-22М3, несущие ракеты Х-22.

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Официально в ведомстве Сергея Шойгу признали повреждение одного самолета. При этом ряд местных пабликов и некоторые СМИ пишут, что горели минимум две единицы авиатехники.

В государстве-агрессоре, уже полтора года ведущем полномасштабную войну против Украины, назвали "террористической" атаку БпЛА по военному аеродрому "Сольцы" в Новгородской области. Там, как утверждает журналист Андрей Цаплиенко, базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3, наносящие удары по мирным украинским городам.

"Сегодня около 10.00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области. БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия", – заявили оккупанты.

В МО РФ заявили, что вследствие атаки на аэродроме начался пожар на стоянке самолетов и даже признали повреждение одного из них.

"В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет", – выдали в ведомстве Шойгу.

Вот только не исключено, что в МО РФ традиционно занизили свои потери. Местные паблики, а также некоторые российские СМИ заявили о повреждении минимум двух самолетов.

"На авиабазе Сольцы в Новгородской области горят два самолета, предположительно из-за удара беспилотника, сообщают местные паблики", – пишет Ateo Breaking.

"Очевидцы говорят, что после удара БПЛА по военному аэродрому Сольцы взорвалось, как минимум, два самолета", – сообщает ВЧК-ОГПУ.

Паблик приводит данные международных сервисов, свидетельствующие о том, что после атаки уцелевшие дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 перемещаются в Оленью Мурманской области.

Всего на аэродроме, по данным мониторинговых групп, находилось около 10 единиц Ту-22М3.

От границ Украины до Сольцов – минимум 675 км.

В сети появились также кадры с дымом, поднимающимся над военным объектом.

Напомним, накануне в Брянской области пожаловались на атаку ВСУ, вследствие которой была взорвана вышка сотовой связи.

Также сообщалось, что ранним утром 18 августа возле "Москва-Сити" снова прогремели взрывы, а в РФ пожаловались на атаку БпЛА. Повреждения, в частности, получил один из павильонов Экспоцентра в районе пафосного делового центра российской столицы.