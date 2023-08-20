Появились фото российского Ту-22М3 после прилета дрона по авиабазе 'Сольцы'

В сети появились фото российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 после "бавовны" на авиабазе "Сольцы" в Новгородской области РФ, состоявшейся 19 августа. На опубликованных кадрах видно, что самолет был полностью охвачен огнем.

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Фото были опубликованы российскими СМИ. Накануне в минобороны страны-агрессора признали "повреждение одного самолета", пожаловавшись на "террористическую атаку" (фото размещены внизу новости).

При этом в ведомстве Сергея Шойгу умолчали о том, что бомбардировщики Ту-22М3, которые взлетают с аэродрома "Сольцы", запускают крылатые ракеты по Украине.

Зато там похвастали, что якобы "возгорание на стоянке самолетов было оперативно ликвидировано".

"Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет", – заявили у Шойгу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Днем 19 августа в минобороны РФ заявили об атаке дронов на военный аэродром в Новгородской области, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3, носители ракет Х-22.

– В ISW отметили, что в "Сольцах" был поврежден как минимум один из Ту-22М3. Также есть данные о повреждении двух бомбардировщиков. По словам источника, уцелевший самолет был переброшен на авиабазу Оленя в Мурманской области РФ. Как известно, от границ Украины до Сольцов – минимум 675 км.

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