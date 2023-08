Удар БПЛА по российской авиабазе 'Сольцы' повредил Ту-22М3: в ISW рассказали детали

В субботу, 19 августа, неизвестный беспилотник атаковал российскую авиабазу "Сольцы" в Новгородской области. Там был поврежден по крайней мере один из стратегических бомбардировщиков страны-агрессора Ту-22М3.

Это именно тот самолет, способный нести сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22, которыми РФ обстреливает украинские города. Детали атаки рассказали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Напомним, что накануне российские источники распространили кадры "бавовны" над авиабазой. Минобороны РФ заявило, что там начался пожар на стоянке самолетов "Сольцы", и традиционно обвинило в произошедшем Украину.

В частности, ведомство и другие российские источники утверждали, что военные сбили "украинский беспилотник" из стрелкового оружия, а огонь от "отражения атаки" повредил один самолет (его название россияне не указали).

Аналитики ISW со ссылкой на геолокационные снимки от 19 августа говорят, что авиабаза "Сольцы" в тот день действительно была атакована – там поднялся густой дым.

Они нашли в сети данные от российского инсайдерского источника, утверждавшего, что на самом деле огонь повредил по меньшей мере два самолета ВС РФ.

Также отмечалось, что в момент атаки БПЛА на авиабазе возле города Сольцы находилось неустановленное количество сверхзвуковых бомбардировщиков дальнего радиуса действия Ту-22М3 (натовское название Backfire-C).

"Источник также утверждает, что российские войска переместили невредимый самолет на авиабазу Оленя в Мурманской области", – добавили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ заявили, что в поселке Селятино под Москвой якобы был найден "шпионский дрон". По утверждениям россиян, он должен был снять танковый полигон ВС РФ в Алабино, но не долетел.

