Требовал, чтобы говорила по-русски: в Петербурге мужчина избил арабскую журналистку в прямом эфире. Видео

В российском Санкт-Петербурге неизвестный в прямом эфире напал на 41-летнюю палестинскую журналистку издания Al Jazeera Ранию Дриди и потребовал от нее говорить по-русски. В результате у женщины диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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Об этом сообщили российские СМИ. Дриди освещала российско-украинскую войну на арабском телевидении. Инцидент произошел еще ночью 25 августа возле здания "ПВК Вагнер Центра" на Зольной улице, где создан мемориал памяти Евгения Пригожина и других руководителей компании, погибших в результате авиакатастрофы (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Дриди описала нападающего как россиянина около 30-ти лет, одетого в джинсы и черную куртку. Она заявила на злоумышленника в полицию и была госпитализирована в больницу. Как пишет Telegram-канал SHOT, нападающему может грозить до двух лет лишения свободы по статье о побоях. Его разыскивают правоохранители.

Напомним, 4 июля в Чечне напали на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они приехали на оглашение приговора похищенной чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода супруге бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареми Мусаевой. Людей жестоко избили, угрожали убийством и отобрали технику. У журналистки сломаны пальцы и диагностированы ушибы по всему телу, в том числе и на голове, а адвокат после нападения с трудом передвигается и говорит, пишут российские СМИ и правозащитные паблики.

Позже росСМИ показали, как выглядит журналистка "Новой газеты" Елена Милашина после избиения в Чечне. На кадрах видны сильные ушибы и следы от избиения на ее спине. На руках у нее гипс после перелома пальцев и нет волос на голове.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Грузии во время оползня погибла украинская медийщица Алина Поликовская, которая отдыхала в поселке Шови с семьей. Украинка приехала на курорт вместе с мужем и тремя детьми.