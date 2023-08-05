Украинская медийщица Алина Поликовская погибла вследствие оползня в Грузии. Фото

В Грузии вследствие оползня погибла украинская медийница Алина Поликовская, которая отдыхала в поселке Шови с семьей. Украинка приехала на курорт вместе с мужем и тремя детьми.

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Об этом рассказала в Facebook ее коллега Ольга Артюшенко. По ее словам, тело Алины нашли, о судьбе ее близких пока ничего неизвестно.

"30 лет, говорят, ничего такого там не было. Ее нашли. Их – еще нет. В это невозможно поверить. Алина была доброй, умной, красивой – неудивительно, что это понял Заза и забрал ее к себе в Нидерланды. У них была большая замечательная семья в Утрехте", – рассказала коллега погибшей.

Грузинская телекомпания Pirveli ранее сообщила, что муж Алины Поликовской Заза Месхи и трое детей числятся пропавшими без вести.

На странице журналистки ее друзья и коллеги выражают соболезнования и прощаются с Алиной.

Напомним, 3 августа в Шови произошел оползень, который снес коттеджи вдоль русла реки, где жили отдыхающие. Пока известно о гибели 13 человек, пропали без вести 25-29 человек, однако эта цифра постоянно меняется, пишут "Новости-Грузия". Всего удалось эвакуировать 210 человек.

По состоянию на утро 5 августа были опознаны только шесть тел погибших. Часть останков настолько повреждены, что их не смогли опознать близкие. Личности погибших будут устанавливаться по анализу ДНК, сообщала Pirveli.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В МИД Украины 5 августа заявили, что в Шови вследствие оползня погибла украинка, а ее ребенок пропал без вести. Его поисками занимаются спасатели.

– 22 мая под Бахмутом погиб украинский журналист Евгений Осиевский. Он был автором нескольких успешных проектов, а в 2022 году отправился на фронт защищать Украину.

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