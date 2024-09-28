Террористу Гиркину стало плохо в колонии, ему нужна операция на сердце – росСМИ

Российскому террористу, экс-главарю группировки "ДНР" Игорю Гиркину стало плохо в колонии. Он пожаловался на "боли в сердце".

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Об этом сообщили российские пропагандистские паблики. Они утверждают, что так называемому бывшему "министру обороны" созданной РФ "ДНР" необходима срочная операция.

"У 53-летнего Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин. – Ред.) в исправительной колонии всё чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная одышка, а ранее начала отниматься рука. Сейчас защита настаивает на том, чтобы заключённого перевели в больничный стационар, так как ему необходима срочная операция на сердце", – отмечают пропагандисты.

Они также приводят заявление адвоката Гиркина, который утверждает, что его клиенту якобы необходимо то ли шунтирование, то ли стентирование: детали, мол, станут понятны только после полного обследования. А провести его в тюремных условиях, настаивает адвокат, невозможно.

Напомним, в конце января этого года российский суд дал Гиркину четыре года колонии: его признали виновным в "экстремизме".

Поводом для преследования властями РФ стали два поста в Telegram-канале Гиркина от 25 мая, в которых говорилось о подготовке к "сдаче Крыма" и о том, что семьям мобилизованных 105 и 107 десантных полков РФ не выплачивают обещанных выплат.

Его задержали 21 июля 2023 года, с тех пор террорист находился в СИЗО.

В мае текущего года апелляционный суд в РФ оставил приговор Гиркину в силе.

Не так давно террорист попытался выбраться из тюрьмы, попросившись на фронт в Украину, – и получил отказ. Вместо этого тюремщики нашли ему занятие: в тюрьме он начал работать "швеей" и шить форму для оккупантов.

Гиркин "прославился" весной 2014 года. Возглавляемый им отряд террористов "ДНР" захватил Славянск и Краматорск на Донетчине, что стало фактическим началом боев на Донбассе. Гиркин также отвечал за захват воинских частей в Крыму, органов власти и управления, участвовал в допросах украинских военнослужащих и в вербовке украинцев.

Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал его виновным в уничтожении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.