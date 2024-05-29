Апелляционный суд в РФ оставил приговор Гиркину в силе: сколько он должен отсидеть

Российский террорист и военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), сидящий в РФ в колонии общего режима, подавал апелляцию на приговор суда. Однако это ему не помогло выйти на свободу, бывшего "министра обороны ДНР" оставили в тюрьме.

Об этом сообщило "Радио Свобода". Отмечается, что заседание суда проходило в закрытом режиме.

"Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Мосгорсуда бывшему командующему пророссийскими сепаратистами в Донецке Игорю Стрелкову (Гиркину). В конце января его отправили в колонию на 4 года по обвинению в призывах к экстремизму", – говорится в сообщении.

Апелляция террориста была отклонена. На оглашение вердикта в зал суда родственников Стрелкова не пустили. Об этом пожаловалась в Telegram жена террориста Мирослава Регинская.

"Приставы и сотрудники суда обманули слушателей. Неоднократно пообещали запустить в зал родственников. При этом на самом деле решение суда было зачитано тайком, в их отсутствие. О решении стало известно от случайного представителя прессы, который вышел из зала судебного заседания", - написала Регинская.

53-летний Стрелков в России обвиняется в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Он обеими руками поддерживал агрессивную российскую политику, однако позволял себе критиковать путинскую "СВО", решение российских командиров и даже самого диктатора Владимира Путина.

Кроме приговора в России, Стрелков заочно приговорен к пожизненному заключению в Нидерландах по делу о катастрофе "Боинга" МН-17 "Малайзийских авиалиний", когда погибли 298 человек.

СБУ и Генеральная прокуратура Украины возбудили против Гиркина дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства.

Как сообщал OBOZ.UA:

Бывшего офицера российских спецслужб и бывшего "министра обороны" террористической "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина) задержали в РФ 21 июля 2023 года и отправили в СИЗО. Поводом называют его резкую критику стратегии ведения войны против Украины. Террорист за несколько дней до задержания назвал Владимира Путина "ничтожной" и "трусливым бездарем".

25 января этого года Игорь Гиркин получил четыре года колонии общего режима. Московский городской суд признал его виновным по статье об "экстремизме".

Уже находясь под арестом , Гиркин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России. Однако это не помогло ему выйти из тюрьмы. Защита также просил суд отправить Стрелкова на войну в Украину.

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