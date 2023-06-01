'Там нет никого': росспропагандисты уже призывают перебросить войска из Украины в Белгородскую область. Видео

У российских пропагандистов не прекращается истерика, которая началась из-за событий в Белгородской области. Топовый рупор Кремля Ольга Скабеева уже призывает перебросить войска из Украины в Белгородщину.

Видео дня

Об этом она заявила в эфире своего шоу. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

"Такое ощущение, что у нас просто недостаточно концентрации сил на Белгородщине. Там нет никого", – сказала пропагандистка.

Собеседник Скабеевой возразил ей, мол, там стоят "войска прикрытия границы". Однако он согласился с пропагандисткой о том, что в Белгородскую область нужно перебросить войска из Украины.

Кроме того, росспропагандисты раз размечтались о захвате Харьковской области.

Стоит отметить, что губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков считает, что "лучшим решением проблемы" обстрелов его региона могло бы стать увлечение оккупантами Харьковской области Украины. Однако он не дал прямого ответа на вопрос, по силам ли войскам РФ эта задача.

Напомним, в России заявили об обстреле населенного пункта Шебекино в Белгородской области. Один из прилетов якобы зафиксирован у ледовой арены "Айсберг".

Ранее сообщалось, что утром 27 мая в Белгороде заявили об атаке дрона на ТЭЦ, а в Псковской области произошла "бавовна" в админпостройке нефтепровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории страны-террориста России произошли очередные диверсии. В Белгородской области дрон атаковал здание "Газпрома".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!