'Оно же куда-то полетело!' Россиянка запаниковала из-за 'бавовны' в Белгородской области. Видео

В России заявили об обстреле населенного пункта Шебекино в Белгородской области. Один из прилетов якобы зафиксирован возле ледовой арены "Айсберг".

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Об этом пишут российские Telegram-каналы. Тем временем местные жители записывают панические видео со звуками взрывов.

По данным росСМИ, 27 мая под обстрелом оказались населенные пункты Шебекино и Новая Таволжанка в белгородской области. В Шебекино якобы зафиксирован прилет возле местной ледовой арены.

"ВСУ обстреливают Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области. В Шебекино сообщают о прилёте возле Ледовой арены "Айсберг". В городе работает сирена", – сообщают российские паблики.

Они также публикуют фото с последствиями обстрелов и отмечают, что прилеты якобы были исключительно по объектах гражданской инфраструктуры.

"Публикуем момент и последствия обстрела Шебекино. Выбиты стёкла ледовой арены, повреждён фасад. Также были прилёты по пешеходному мосту, детской футбольной площадке и парковке. Пострадавших нет. В больницу доставили одну женщину, которой стало плохо из-за стресса", – добавляют росСМИ.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что под огнем оказался погранпереход.

"Под минометный обстрел попал погранпереход в Шебекино", – заявил чиновник.

На одном из снятых местными жителями видео слышна оглушительная канонада взрывов в Белгородской области. За кадром женский голос в истерике причитает, что прилетело, вероятно, на один из заводов.

Такой поворот "маленькой победоносной войны" РФ против Украины россиянам, похоже, не пришелся по вкусу.

Напомним, утром 27 мая в Белгороде заявили об атаке дрона на ТЭЦ, а в Псковской области произошла "бавовна" в админздании нефтепровода.

Так, пропагандисты заявили, что в ночь на 27 мая БПЛА якобы сбросил два взрывных устройства на территорию ТЭЦ на Северо-Донецкой улице Белгорода. Детали о повреждениях они не сообщают.

Также в ночь на 27 мая в поселке Майский, расположенном в нескольких километрах от Белгорода, раздались взрывы и исчезла мобильная связь. Причиной якобы также стала атака БПЛА.

В Псковской области утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи села Литвиново Невельского района. Согласно официальным сообщениям, здание повреждено в результате атаки двух БПЛА.

В ночь на 27 мая, как стало известно, в Тверской области беспилотники атаковали нефтеперерабатывающую станцию. Повреждено здание одного из цехов, сообщалось также о пожаре.