В Белгороде заявили об атаке дрона на ТЭЦ, в Псковской области произошла "бавовна" в админздании нефтепровода
В российском Белгороде в очередной раз пожаловались на атаку беспилотников. В этот раз по утверждениям кремлевских пропагандистов БПЛА якобы атаковал одну из местных ТЭЦ. Также о "бавовне" заявили в Псковской области.
В РФ завили, что в результате "атаки" никто не пострадал. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.
По легенде пропагандистов, беспилотный летательный аппарат якобы атаковал ТЭЦ в ночь на 27 мая. Сообщается, что БПЛА якобы сбросил два взрывных устройства на территорию ТЭЦ на Северо-Донецкой улице Белгорода.
Также пропагандисты заявили, что по предварительным данным никто не пострадал. О повреждениях ТЭЦ в Белгороде никаких подробностей не сообщают.
Кроме того, в РФ пожаловались, что в ночь на 27 мая в поселке Майский, расположенном в нескольких километрах от Белгорода, прогремели взрывы. После этого в населенном пункте пропала мобильная связь. В это случае пропагандисты также заявили об атаке БПЛА.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что рано утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи села Литвиново Невельского района. Чиновник утверждает, что пострадавших нет.
Также он заявил, что предварительно здание повреждено в результате атаки двух БПЛА. Ведерников добавил, что кончательные выводы будут сделаны по итогам работы оперативной группы.
Напомним, 26 мая в Белгородской области РФ пожаловались на новую порцию "бавовны". Местные жители сообщали о взрывах, обстрелах и атаке беспилотников.
Ранее сообщалось, что на территории страны-террориста России произошли очередные диверсии. В Белгородской области дрон атаковал здание "Газпрома".
Как сообщал OBOZREVATEL, легион "Свобода России" опубликовал видео операции в Белгородской области. Кадры демонстрируют трусость и непрофессионализм военных РФ.
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