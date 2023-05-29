"Лучший способ": Гладков заявил, что для прекращения "бавовны" в Белгородской области нужно захватить Харьковщину. Видео

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков считает, что "лучшим решением проблемы" обстрелов его региона мог бы стать захват оккупантами Харьковской области Украины. Однако он не дал прямого ответа на вопрос, под силу ли войскам РФ эта задача.

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Соответствующее интервью чиновник страны-агрессора дал пропагандистскому телеканалу "Россия 24". Разговор был записан в автомобиле (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так называемый журналист спросил, что можно сделать для "безопасности" области и особенно ее приграничных районов, имея ввиду регулярную "бавовну" на территории Белгородщины.

"Харьков присоединить к Белгородской области", – заявил Гладков. Корреспондент задал вопрос: "Вы верите в эту возможность?". Губернатор задумался, протянул: "А-а-а-а..." – и дал довольно обтекаемый ответ.

"Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области – Харьковская область", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в российском Белгороде начали собирать принудительные пожертвования на так называемую "специальную военную операцию". В одном из ЖК объявили, что 500 рублей с квартиры будут добавлены в коммунальные счета. Эта сумма будет сниматься с жителей города ежемесячно.

– Губернатор Белгородской области потратил почти 10 млрд рублей (462 млн гривен) на оборудование защитных укреплений на границе, однако это не помешало российским добровольцам в проведении рейдов на территорию региона.

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