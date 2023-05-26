В Белгородской области дрон атаковал здание 'Газпрома', в Москве – диверсия на железной дороге. Фото

На территории страны-террориста России произошли очередные диверсии. В Белгородской области дрон атаковал здание "Газпрома", а в Москве – диверсия на железной дороге.

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Об этом сообщают российские СМИ. Так, взрыв в поселке Октябрьский Белгородской области произошел около 23 часов вечера 25 мая.

В результате якобы атаки БПЛА у постройки были выбиты окна, а также повреждены фасад и кровля. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Кроме того, "диверсанты" сожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве. Это произошло в ночь на пятницу в районе станции Чухлинка на улице Карачаровской. В самом начале пожара на месте видели подозрительную компанию в спецовках. Их окликнули, и поджигатели сбежали.

"Трое неизвестных с фонариками сначала осматривались на ж/д путях, а затем достали ёмкость с горючей жидкостью, облили релейный шкаф и подожгли. Они даже не скрывали лица за балаклавами или капюшонам. Одеты в спецовки, предположительно, для маскировки", – отметили росСМИ.

Отмечается, что огонь пришлось тушить пожарным, а сейчас на месте происшествия работают следственные органы РФ. В Москве ищут троих диверсантов, поджёгших релейный шкаф.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские добровольцы, воюющие за Украину, 22 мая сообщили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. Они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и заходе передовых групп в Грайворон.

– В ГУР подтвердили, что российские добровольцы проводят операцию в Белгородской области и назвали ее основную цель.

– Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о введении на территории региона "контртеррористической операции", а в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что из региона эвакуировали ядерные запасы. Подробнее об этих событиях читайте в материале OBOZREVATEL.

– Не исключено, что целью спецоперации РДК является захват базы хранения ядерного оружия, расположенной вблизи села Антоновка. Причем именно захват, а не уничтожение, иначе были бы применены дроны или ракеты.

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