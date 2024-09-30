'СВО идет своим ходом': в Кремле высказались об изменении ядерной доктрины России

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал чрезмерно не апеллировать изменениями в ядерной доктрине РФ в контексте войны против Украины. По его словам, "спецоперация идет своим ходом".

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Также он добавил, что все изменения, которые касаются применения ядерного вооружения, будут формализованы соответствующим образом. Об этом спикер российского диктатора Владимира Путина рассказал в комментарии кремлевским пропагандистам.

Песков пожаловался, что изменения ядерной доктрины России, о которых недавно заявил диктатор Путин, начали часто связывать с войной против Украины, которую в РФ называют "спецоперацией". Кремлевский пресс-секретарь выдал, что "СВО идет своим ходом" и призвал не апеллировать изменениями в российской ядерной доктрине в контексте войны.

Стоит отметить, что накануне кремлевский диктатор заявил, что Россия будет рассматривать вариант применения ядерного оружия "при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими государственной границы". Главный военный преступник РФ уточнил, что речь идет о самолетах стратегической и тактической авиации, ракетах, беспилотниках и других летательных аппаратах.

Российские пропагандисты просили Пескова прокомментировать недавнюю массированную атаку беспилотников по России в контексте обновленой ядерной доктрины. Спикер Кремля отметил, что не нужно каждый раз искать какую-либо связь с войной против Украины.

"Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Этот документ чрезвычайно важный, приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом, но специальная военная операция продолжается, и здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки", – заявил Песков.

Напомним, на первом открытом заседании постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию 25 сентября Путин заявил, что Россия корректирует свою ядерную доктрину, чтобы внести "уточнения" относительно необходимых предварительных условий для применения такого оружия.

Ранее в Кремле признались, что решили изменить свою ядерную доктрину для того, чтобы угрожать странам Запада. По словам путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, РФ предупреждает Запад о последствиях в случае нападения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики предупреждали, что Путин ищет новый "механизм" влияния на Запад, поскольку угрозы ядерным оружием теряют свою власть над западными чиновниками. Также предполагалось, что диктатор, вероятно, разрабатывает более тонкий и ограниченный информационный ответ на предстоящее одобрение Западом дальних ударов по территории РФ.

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