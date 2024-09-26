'Россия предупреждает Запад': в Кремле сделали новое заявление об изменении ядерной доктрины

В Кремле признались, что решили изменить свою ядерную доктрину для того, чтобы угрожать странам Запада. По словам путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, РФ предупреждает Запад о последствиях в случае нападения.

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При этом он выдал, что речь идет необязательно о ядерных средствах. Об этом Песков заявил в комментарии кремлевским пропагандистам.

Путинский спикер заявил, что изменения в ядерной доктрине, которые были озвучены диктатором, являются "определенным сигналом для недружественных стран".

"Так Россия предупреждает Запад о последствиях в случае нападения, причем необязательно ядерными средствами. Всему миру хорошо известна сдерживающая роль ядерного потенциала России", – заявил Песков.

Также он добавил, что пока озвученные Путиным изменения не меняют ситуацию в мире. В то же время Песков заявил, что корректировка ядерного сдерживания происходит "с учетом элементов напряженности, которые складываются по периметру границ".

"Здравомыслящие западные политики и ранее относились серьёзно к заявлениям Путина по ядерному сдерживанию. Тем более когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины", – сказал пресс-секретарь российского диктатора.

Напомним, на первом открытом заседании постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию 25 сентября Путин заявил, что Россия корректирует свою ядерную доктрину, чтобы внести "уточнения" относительно необходимых предварительных условий для применения такого оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики предупреждали, что Путин ищет новый "механизм" влияния на Запад, поскольку угрозы ядерным оружием теряют свою власть над западными чиновниками. Также предполагалось, что диктатор, вероятно, разрабатывает более тонкий и ограниченный информационный ответ на предстоящее одобрение Западом дальних ударов по территории РФ.

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