Жив-здоров, дома в Москве: генерал Суровикин впервые появился на людях после мятежа Пригожина. Фото

В России заметили на улице пропавшего на длительное время генерала Сергея Суровикина. Он не появлялся на людях после попытки мятежа, устроенного Евгением Пригожиным.

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Об этом сообщили в Telegram-канале российской журналистки Ксении Собчак "Кровавая барыня" 4 сентября. Генерал ВС РФ Сергей Суровикин с женой.

"Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве", — пишет Собчак.

На фото генерал Суровикин прогуливается со своей супругой.

Примечательно, что он был одет в штатском. Суровикин спрятал лицо под солнечными очками и голову прикрыл кепкой.

Напомним, что российские пропагандисты уже начали обсуждать, каким образом умрет военный преступник Сергей Суровикин. В качестве одной из версий россияне предположили, что оккупант может скончаться "от инфаркта".

Ранее сообщалось, что российского генерала Сергея Суровикина уволили с должности командующего Воздушно-космическими силами ВС РФ. Опальный генерал, попавший в немилость Кремля после неудачного мятежа наемников частной военной компании "Вагнер", отправлен в распоряжение министерства обороны РФ.

Напомним, по данным Politico, обнародованным несколько дней назад, Суровикин сидит под домашним арестом, его отстранили от военного руководства.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявлял, что в РФ еще не определились с судьбой Сергея Суровикина, которого удерживают и допрашивают после неудачного бунта главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как писал OBOZREVATEL, вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово, разбился принадлежавший Евгению Пригожину самолет Embraer ERG 135. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

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