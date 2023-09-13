'Ступив на российскую землю': переводчик Ким Чен Ына эпично ошибся, бранно высказавшись о России. Видео

Переводчик главы Северной Кореи Ким Чен Ына выдал сделал эпическую ошибку во время встречи диктатора с президентом РФ Владимира Путиным. В результате вышло, что Ын, "ступив на российскую землю", почувствовал "боевой дух и *бучую действительность".

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Видео с феерической оговоркой переводчика мгновенно разлетелось по сети, вызвав волну насмешек. "Ступив на российскую землю, я почувствовал боевой дух и *бучую действительность", – так прозвучал перевод лидера северокорейского режима.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Встреча двух диктаторов состоялась утром 13 сентября на космодроме "Восточный" в Амурской области РФ. В ходе переговоров Ким Чен Ын рассыпался в похвалах стране-агрессору.

В частности, он выдал, что Россия "поднялась на священную борьбу за свой суверенитет", а Пхеньян поддерживает все решения Кремля.

По словам диктатора, РФ и Северная Корея "всегда будут вместе в борьбе с империализмом" и их отношения – "главный приоритет" для КНДР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ким Чен Ын прибыл в Россию на своем бронепоезде. Он и Путин ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя "Ангара".

– В США заявили, что диктаторы намерены обсудить прежде всего поставки боеприпасов из КНДР, и заверили, что готовы без сомнений ввести новые санкци, если Москва и Пхеньян пойдут на очередное нарушение ограничений по поставкам оружия.

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