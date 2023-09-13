Ким Чен Ын на встрече с Путиным заявил, что РФ 'поднялась на священную борьбу за свой суверенитет'. Видео

Глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным выдал, что Россия "поднялась на священную борьбу за свой суверенитет". Северокорейский лидер также заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы.

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Два диктатора встретились 13 сентября на космодроме "Восточный" в Амурской области РФ (Дальний Восток). В ходе встречи Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию проходит в "особое время".

"Сейчас Россия поднимается на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности. Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина и правительства России", – выдал глава северокорейского режима.

Кроме того, Ын заявил, что "РФ и КНДР всегда будут вместе в борьбе с империализмом" и "сейчас главным приоритетом КНДР являются отношения с РФ".

Диктатор выразил надежду, что переговоры поднимут отношения РФ и Северной Кореи на новый уровень.

Глава КНДР также оставил пафосную запись в книге посетителей космодрома "Восточный": "Слава России, давшей жизнь первым покорителям космоса, будет бессмертной", передает Reuters.

По состоянию на 09:50 (по Киеву) спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе завершились, начался разговор тет-а-тет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава КНДР прибыл в РФ на своем бронепоезде. Он и Путин ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя "Ангара". В США полагают, что диктаторы намерены обсудить прежде всего поставки боеприпасов из Северной Кореи.

– В Вашингтоне пообещали внимательно следить за встречей Путина и Ына. США готовы без сомнений ввести новые санкци, если РФ и КНДР пойдут на очередное нарушение ограничений по передаче оружия.

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