Ким Чен Ын прибыл с визитом в Россию и начал встречу с Путиным: о чем будут говорить и какие риски для Украины
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на своем бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный в российское Приамурье. Уже началась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщают российские СМИ. Предполагается, что Путин и Ким осмотрят несколько объектов космодрома, а затем проведут переговоры.
США считают, что Путин и Ким намерены обсудить прежде всего поставки боеприпасов из Северной Кореи для воюющей в Украине российской оккупационной армии. Так как, в связи с интенсивным характером боевых действий, российской армии не хватает боеприпасов. Большие объемы необходимых России снарядов пока имеет КНДР.
Ким, в свою очередь, стремится получить от России гуманитарную помощь и определенные военные технологии.
Во время встречи они пожимали друг другу руку около 40 секунд, а затем отправились осматривать космодром Восточный.
Президент России и лидер КНДР ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя "Ангара". В настоящее время начинаются переговоры по военно-техническому сотрудничеству.
Они также ознакомились с характеристиками ракеты-носителя "Союз-2", кроме того, северокорейская делегация узнала о ходе сборки ракеты-носителя "Ангара".
Ким Чен Ын на встрече с Путиным заявил, что КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма.
"Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего суверенитета. КНДР всегда поддерживала и поддерживает все решения президента Путина", – заявил Ким Чен Ын.
Ранее сообщалось, что США будут внимательно следить за результатами запланированной встречи лидеров РФ и Северной Кореи. США готовы без сомнений ввести новые санкции в случае, если обе страны пойдут на очередное нарушение ограничений по передаче оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, КНДР готова заключить договор о вооружении с Россией. Вероятно, они подпишут соглашение, согласно которому Пхеньян будет передавать Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности для продолжения войны против Украины.
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