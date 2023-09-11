Поставки оружия – один из ключевых вопросов: Ким Чен Ын отправился в Россию на встречу с Путиным – СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 11 сентября, вероятно, отправился в поездку в Российскую Федерацию. По данным СМИ, он поехал в соседнюю РФ на своем бронированном поезде.

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Соответствующую информацию обнародовал южнокорейский телеканал YTN. Заявляется, что диктатор КНДР может встретиться со своим российским коллегой 12 сентября, хотя изначально журналисты писали о 13-м.

Российское информационное агентство "Интерфакс" сообщило, что Ким Чен Ын, как ожидается, посетит Дальний Восток РФ "в ближайшие дни".

Это станет первым визитом северокорейского главы за границу за более чем четыре года и первым после пандемии COVID-19.

Последний раз Ким Чен Ын выезжал из КНДР в 2019 году – также во Владивосток. Тогда состоялась его встреча с Путиным после провала переговоров Северной Кореи по ядерному разоружению с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

На новых переговорах ключевыми темами, как ожидается, будут поставки оружия России и сотрудничество Москвы и Пхеньяна. В BBC напомнили: на прошлой неделе Белый дом заявлял об обсуждении РФ и КНДР передачи боеприпасов для российских оккупантов.

"Переговоры о поставках оружия между Россией и КНДР активно продвигаются. У нас есть информация о том, что Ким Чен Ын ожидает продолжения этих дискуссий, включая дипломатическое взаимодействие на уровне российских лидеров", – говорила представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон.

Как писал OBOZREVATEL:

– Предварительно, страна-агрессор Россия хочет получить от Северной Кореи артиллерийские боеприпасы, ракеты к РСЗО и другие военные товары. В Bloomberg предположили, что это поможет Москве продолжить войну на истощение.

– По данным СМИ, Ким Чен Ын и Владимир Путин могут встретиться во Владивостоке (РФ) для участия в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 10 по 13 сентября.

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