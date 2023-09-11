'Будут новые санкции': Госдеп США предупредил КНДР и Россию о недопустимости передачи оружия

Соединенные Штаты будут внимательно следить за результатами запланированной встречи лидеров РФ и Северной Кореи. США готовы без сомнений ввести новые санкции в случае, если обе страны пойдут на очередное нарушение ограничений по передаче оружия.

Видео дня

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга в Вашингтоне в понедельник, 11 сентября. Его слова цитирует Укринформ.

"Я напомню обеим странам, что любая передача оружия из Северной Кореи будет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН", - подчеркнул представитель Госдепа.

Миллер добавил, что Соединенные Штаты будут внимательно следить за результатами встречи Путина и Ким Чен Ина. Миллер подчеркнул, что американская сторона и дальше будет сохранять давление санкций против КНДР и России, а в случае необходимости без колебаний применит новые ограничения.

Спикер Госдепа также напомнил, что Путина не было на встрече G20 в Индии – его отсутствие очевидно объясняется тем, что он стал международным изгнанником после развязывания войны против Украины.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что ситуация, когда российскому диктатору приходится умолять Северную Корею о помощи, говорит об эффективности санкций и мер экспортного контроля США.

По словам Миллера, нынешняя ситуация означает, что Кремлю "трудно поддерживать свои военные усилия".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 11 сентября отправился в поездку в Россию. В Москве подтвердили, что диктатор совершит визит. Оба диктатора планируют в ближайшие дни встретиться и провести переговоры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!