Стало известно о состоянии Прилепина, чей автомобиль взорвали раньше: детали

Днем 6 мая в районе населенного пункта Бор Нижегородской области был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился пропагандист Захар Прилепин. В день происшествия в РФ заявили, что он находится в тяжелом состоянии, однако уже 7 мая пропагандисты выдали, что Прилепин "хорошо себя чувствует".

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Менее чем через сутки после взрыва Прилепина вывели из медикаментозного сна. Об этом пишут пропагандистские росСМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По информации кремлевских пропагандистов, которые ссылаются на пресс-службу Прилепина, он находится в сознании. В РФ добавили, что состояние Прилепина "стабильное", а настроение "бодрое".

Стоит отметить, что никаких подробностей о травмах и повреждениях у Прилепина российские пропагандисты не пишут.

Напомним, 6 мая стало известно о подрыве автомобиля, в котором ехал Прилепин и его охранник-водитель, в Нижегородской области РФ. От взрыва машину пропагандиста буквально разворотило, практически полностью снеся ей передок.

Чрезе некоторое время после взрыва стало известно, что Прилепин получил серьезные травмы. По предварительным данным, у него переломаны обе ноги.

Ранее председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (партия "Единая Россия) в Госдуме РФ заявил, что к организации покушения на убийство пропагандиста Захара Прилепина якобы причастны власти Украины.

Также сообщалост, что Служба безопасности Украины не может ни подтвердить, ни опровергнуть свою причастность ко взрывам, которые затрагивают помощников Кремля – в том числе и террориста, писателя-пропагандиста Захара Прилепина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России похвастались, что они задержали уже двоих подозреваемых в покушении на террориста и пропагандиста Захара Прилепина. Конечно же, страна-агрессор не забыла об "украинском следе". Видео задержания первого фигуранта появилось спустя несколько часов после того, как общественности стало известно о взрыве автомобиля с Прилепиным.

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