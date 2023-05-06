В России взорвался автомобиль с пропагандистом Прилепиным: на месте работают все спецслужбы

В России заявили, что в районе населенного пункта Бор Нижегородской области 6 мая был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Охранник пропагандиста погиб, сам Прилепин получил тяжелые ранения.

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Об этом пишут российские СМИ. Они сообщают, что на месте взрыва работают все службы.

"В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. На месте работают все службы", – сообщили пропагандисты в 12:15 6 мая.

Российские пропагандисты заявляют, что вследствие взрыва погиб водитель Прилепина. В то же время, по данным популярного Z-паблика, ликвидирован личный охранник пропагандиста, который начал воевать против Украины еще до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

"Инцидент произошёл в области, в результате взрыва погиб личный охранник Прилепина с позывным "Злой". Коллектив приносит соболезнования всем близким нашего боевого товарища. Молимся за Захара. За его жизнь сейчас борются врачи", – написали пропагандисты.

Судя по наличию "позывного" у ликвидированного охранника, не исключено, что он принимал участие в войне против Украины.

Также российские СМИ распространили информацию со ссылкой на "источник, близкий к МВД", о том, что Прилепин получил тяжелые ранения.

"Источник: Захар Прилепин серьёзно пострадал — у него ранены ноги. Водитель Александр погиб на месте. В "ауди" они ехали вдвоём. СВУ было заложено под капот. Авто взорвалось около 10:40 и перевернулось. Воронка под машиной диаметром около полутора метров и 0,7 метра глубиной. На месте ждут вертолёт", – сообщают пропагандисты.

По некоторым данным, появившимся в сети, самодельное взрывное устройство, которое было заложено под капот "ауди" Прилепина, составляло не менее 2.5 килограммов в эквиваленте.

"По уточненным данным одна нога сломана, а вторая механически ампутирована", – уточнил российский паблик Ateo Breaking. Ранее его авторы писали о переломе обеих ног у пропагандиста.

По версии губернатора Нижегородской области при этом Прилепин чувствует себя нормально.

Российские СМИ пока не могут определиться, откуда и куда ехал пропагандист. Одни сообщили, что Прилепин якобы ехал к семье в Нижний Новгород. Но установленное неизвестными под днищем взрывное устройство прервало поездку. Они уверяют, что с Прилепиным в авто ехала его дочь, но ее успели высадить незадолго до взрыва.

Другие же пропагандистские источники настаивают, что Прилепин возвращался в Москву из оккупированного Россией Донбасса: после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он был "замкомандира по работе с личным составом батальона "Оплот" Росгвардии".

"Прилепин возвращался в Москву с территории "ЛДНР", добавил источник. Сегодня он пересек пропускной пункт на приграничной территории. Предположительно, подозреваемые сопровождали автомобиль Прилепина. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв", – пишут пропагандисты.

Некоторые пропагандисты предположили, что неизвестные могли прикрепить взрывное устройство под капот автомобиля в тот момент, когда Прилепин находился в кафе.

В Нижегородской области после взрыва автомобиля Захара Прилепина выставляют блокпосты. В частности, полицейские на въезде в Бор останавливают и досматривают все без исключения автомобили.

Между тем, в партизанском движении АТЕШ намекнули на свою возможную причастность к взрывной поездке пропагандиста-украинофоба.

"Движение "АТЕШ" охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали. Все только начинается для р*шистов. Захар Прилепин был хреновым писателем, да и как человек дрянь. Было ощущение, что его рано или поздно взорвут. Вот прям как чувствовали. И сбылось — ехал на своей козырной Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больничке. Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем", – отмечено в сообщении.

Пропагандисты РФ уже начали лепить из негодяя Прилепина "героя".

"Захар Прилепин — сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду", писатель и экс-депутат Госдумы. В этом году он подписал контракт с Росгрвардией и поехал в зону СВО. Политик добровольно отказался от депутатского мандата. Захар ещё до ухода добровольцем организовывал гуманитарные миссии на новые территории", – пишут пропагандистские СМИ, – пишут пропагандистские СМИ, не упоминая, что этот "благотворитель" воевал против Украины задолго до начала полномасштабного вторжения.

Прилепин еще с марта 2015 года внесен в базу "Миротворец" как пособник террористов, а впоследствии российский наемник. По данным "Миротворца", в декабре 2015 года этот персонаж был назначен "советником" главаря "ДНР", а осенью 2016-го он стал заместителем комбата так называемой "04 РШБСН ДНР"

Ранее Прилепин также служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.

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