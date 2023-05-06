От взрыва авто перевернулось: появились данные о состоянии Прилепина, на которого совершили покушение в РФ

В результате взрыва транспортного средства Audi Q7 в Нижнем Новгороде российский пропагандист Захар Прилепин получил серьезные травмы. По предварительным данным, он находится в сознании, но не понимает, что произошло.

Видео дня

Также известно, что у Прилепина переломаны обе ноги. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Тяжелые ранения пропагандист получил в момент подрыва взрывного устройства, которое было спрятано в автомобиле. По словам очевидцев, взрыв был достаточно сильный, на месте происшествия даже образовалась воронка. Само транспортное средство из-за взрыва перевернулось.

В РФ заявили, что воронка под машиной диаметром около 1,5 метров и 0,7 метра глубиной. Также сообщается, что раненного Прилепина с места происшествия будет забирать вертолет.

К слову, пресс-секретарь партии "Справедливая Россия – За правду" Елизавета Кондакова рассказала в комментарии росСМИ, что Прилепин "в порядке" после взрыва автомобиля. Также она добавила, что на данный момент не установлено, что именно произошло.

Напомним, в России заявили, что в Нижнем Новгороде 6 мая был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Охранник пропагандиста погиб, сам Прилепин получил тяжелые ранения. На месте взрыва работают все службы.

Ранее сообщалось, что 2 апреля в центре Санкт-Петербурга произошел мощный взрыв в кафе "Стрит-бар", в результате которого погиб пророссийский военный корреспондент Владлен Татарский. По предварительным данным, взрывчатку в заведение пронесла девушка: она спрятала ее в статуэтку и преподнесла в качестве подарка пропагандисту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!