'Нужно достичь цели 'СВО': в Госдуме РФ приписывают покушение на Прилепина Украине

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (партия "Единая Россия) в Госдуме РФ заявил, что к организации покушения на убийство опального писателя и террориста Захара Прилепина причастны власти Киева. Именно украинская сторона якобы организовала теракт, а из этого, по словам политика, следует одно: "спецоперацию" в Украине следует довести до конца.

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Уж тогда граждане РФ "могут ощущать себя в безопасности". Сомнительную позицию Пискарева опубликовали пропагандистские издания.

"Нет никаких сомнений, что это теракт. Украина давно уже встала в один ряд с ИГИЛ и другими международными террористическими организациями, но ее западные хозяева намеренно и упорно не хотят этого замечать!", – разошелся путинский приспешник.

Пискарев весьма рад тому, что Прилепину в результате покушения лишь оторвало нижнюю часть тела, но сам боевик остается жив. Впрочем, неудивительно, что депутат Госдумы не хочет, чтобы такое повторилось с кем-то из его клики.

"Единственный способ положить этому конец — достичь всех целей спецоперации. Режим Зеленского должен быть уничтожен. Только так мы сможем защитить нашу страну и ее граждан от украинского терроризма", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ответственность за взрыв бомбы в автомобиле Прилепина взяли на себя партизанские отряды группы "Атош". Они объявили охоту за писателем и террористом еще в начале этого года.

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