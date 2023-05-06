"Уроженцы Украины": в России задержали подозреваемых в подрыве автомобиля с Прилепиным. Фото и видео

В России похвастались, что они задержали уже двоих подозреваемых в покушении на террориста и пропагандиста Захара Прилепина. Конечно же, страна-агрессор не забыла об "украинском следе".

Видео дня

Видео задержания первого фигуранта появилось спустя несколько часов после того, как общественности стало известно о взрыве автомобиля с Прилепиным. Ролик опубликовало МВД Российской Федерации и даже не стало закрывать лицо человека, вина которого не была доказана (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Как заявляется, это 30-летний житель Нижегородской области, который недавно получил российское гражданство. Некоторые российские Telegram-каналы пишут, что он якобы уроженец Украины, который ранее был судим за разбой.

Вскоре подконтрольные Кремлю СМИ начали писать, что мужчина дал признательные показания. Якобы он признался в том, что еще несколько лет назад был завербован украинской спецслужбой.

"Он давал необходимую им информацию, а взамен получал деньги. Последним заданием стало получение паспорта РФ, переезд и ликвидация Захара Прилепина", – пишут пропагандистские источники.

Утверждается, что фигурант следил за террористом несколько дней, а потом закопал противотанковые мины на пути к дому Прилепина. На одну из них и наехало его авто Audi Q7.

Кстати, россияне не смогли определиться и публикуют одновременно две версии детонации. Например, спикер СК России на видео, обнародованном 6 мая, говорит: подозреваемый заложил на дороге "взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно".

Позже СК поделился видео признания мужчины. Он назвался Александром Пермяковым и, вопреки российской пропаганде, назвал Донетчину Украиной. "Уроженец города Дружковки Донецкой области. Украина", – сказал мужчина.

Он заявил, что был завербован в 2018-м, а в 2022 переехал на территорию Российской Федерации.

Кроме того, в этот же день российские "правоохранительные" органы якобы поймали и второго подозреваемого. РосСМИ пишут, что его задержали во время прочесывания лесополосы.

В сети его называют Сергеем А., который 5 мая якобы снял квартиру в Нижнем Новгороде на один день и показался "странным" хозяйке жилища.

"Заехал в квартиру он один, а выселялся уже с девушкой. Хозяйке жилища Сергей показался странным, у него были татуировки по всему телу, а местом рождения был указан город Изюм в Харьковской области. Кроме того, телефон мужчины всегда был выключен", – пишут российские источники.

Напомним: в России заявили, что Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, взорвалась районе населенного пункта Бор Нижегородской области 6 мая. Охранник пропагандиста (по другой версии, водитель) погиб, сам террорист получил тяжелые ранения.

Вечером в субботу он перенес операцию, российские медиа называли его состояние стабильно тяжелым.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Пискарев, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции (партия "Единая Россия) в Госдуме РФ, заявил, что к организации покушения на Прилепина якобы причастны власти Киева. Именно украинская сторона якобы организовала теракт, а из этого, по словам политика, следует одно: "спецоперацию" в Украине следует довести до конца.

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