Стало известно о новой должности уволенного Путиным Суровикина

Бывший командующий войной в Украине российский генерал Сергей Суровикин назначен председателем координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны. За его кандидатуру якобы проголосовали все представители совета министров обороны СНГ.

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Об этом сообщило издание EADaily. При этом официально о новом назначении минобороны государства-террориста не сообщало.

Как пишут росСМИ, ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин подтвердил, что Суровикин действительно получил новую должность и она "неплохая": "По СНГ или как она там правильно называется".

Напомним, 22 августа стало известно, что российского генерала Сергея Суровикина уволили с должности командующего ВКС ВС РФ. Опальный генерал, попавший в немилость Кремля после неудачного мятежа наемников частной военной компании "Вагнер", отправлен в распоряжение министерства обороны РФ.

Позже с сайта минобороны РФ исчезла страница с информацией о российском генерале Сергее Суровикине – бывшем командующем воздушно-космическими силами (ВКС) страны-агрессора и группировкой оккупантов в Украине. Также его имя убрали из списка руководства ведомства.

В ISW сообщили, что Суровикин занял должность в Содружестве Независимых Государств. Это означает, что военное командование РФ полностью отстранило Суровикина от процессов, связанный с войной в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские пропагандисты уже начали обсуждать, как именно умрет военный преступник Сергей Суровикин. По одной из версий россиян, у него может произойти "инфаркт".

– Издание The New York Times сообщило, что Суровикина освободили из-под стражи, однако остается непонятным, сохраняются ли какие-то ограничения по его передвижению или какие-либо другие, введенные российскими властями.

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