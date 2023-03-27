'Способно уничтожить США': Патрушев похвастался 'уникальным' оружием России, умолчав о провалах в Украине

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев похвастался "уникальным" оружием России, умолчав о провалах в Украине. По его словам, очередное "аналоговнет" якобы "способно уничтожить США".

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. По словам Патрушева, Вашингтон "напрасно верит в возможность безответного превентивного удара".

Он также отметил, что "кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе", но Россия "обладает современным уникальным оружием".

"На это мы можем сказать одно. Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию", – добавил Патрушев.

Стоит отметить, что на фоне огромных провалов российских оккупантов в Украине в Кремле все чаще звучат разнообразные угрозы, в частности, в контексте ядерного оружия. К примеру, 25 марта диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Хотя на самом деле обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще в августе 2022 года проговорился, что беларуская армия готовится к применению российского ядерного оружия.

Ранее американский Институт изучения войны заявил, что угрозы диктатора Путина по поводу размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси не имеют отношения к риску разрастания ядерной войны. Этот риск по-прежнему остается очень низким.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе скептически относятся к возможности применения Россией ядерного оружия. В частности, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что после визита главы Китая Си Цзиньпина в Москву вероятность ядерной войны уменьшилась, ведь Си четко дал понять Путину, что ядерное оружие применять не стоит.

Кстати, Международная кампания по запрету ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси. В ICAN отметили, что Европа не может быть в безопасности, пока у РФ есть такое вооружение.

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