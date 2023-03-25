'Есть чем ответить!' Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия разместит на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. "1 июля заканчиваем строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии", – заявил Путин.

Он отметил, что Россия не передает Беларуси свое ядерное оружие. При этом, по словам, диктатора, непризнанный президент РБ Александр Лукашенко давно просил разместить на территории страны российское ядерное оружие.

Путин также заявил, что у РФ есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном.

"У России очень много такого оружия, но она его пока не применяла", – сказал он.

Он добавил, что эти снаряды не относятся к оружию массового поражения, но "создают радиационную пыль и являются опасным оружием".

Кроме того, диктатор заявил, что миллион снарядов, который Запад собирается поставлять Украине - это много. При этом, по его словам, российская промышленность якобы произведет в три раза больше боеприпасов.

"Поджигатели планируют направить на Украину 400 с лишним танков, за это время мы произведем новых и модернизированных свыше 1600 новых танков, общее количество танков армии России более чем в 3 раза будет превышать количество танков ВСУ", – заявил Путин.

Российский лидер также согласился с выводами о том, что взрыв на "Северных потоках" был якобы организован спецслужбами США. Он считает, что правды о взрывах будет трудно добиться, но когда-нибудь она окончательно вскроется.

"Россия получила ответ от Дании, что обнаруженный на "Северном потоке" предмет не взрывоопасен, но РФ туда не допустили", – отметил Путин.

Накануне стало известно, что Великобритания передаст Украине танковые снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. Они лучше пробивают современную броню и станут настоящим ужасом для российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Великобритания объявляла, что передаст Силам обороны Украины 14 танков Challenger 2, но впоследствии решила увеличить это количество вдвое – до 28 единиц. Произошло это после визита президента Владимира Зеленского в Лондон, который состоялся 8 февраля 2023 года;

– министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Challenger 2 могут прибыть в Украину этой весной.

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