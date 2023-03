В ISW объяснили ядерную браваду Путина о размещении оружия в Беларуси

Угрозы президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси не имеют отношения к риску разрастания ядерной войны. Этот риск по-прежнему остается очень низким.

К такому выводу пришел американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, или ISW). По мнению аналитиков Института, Путин лишь пытается использовать опасения Запада по поводу ядерной эскалации.

"Путин пытается использовать опасения Запада по поводу ядерной эскалации, разместив тактическое ядерное оружие в Беларуси. Но Россия давно имеет ядерное оружие, способное поразить любую цель даже без размещения его в Беларуси", – пишет ISW.

В Институте изучения войны считают, что Путин не склонен к риску и неоднократно провозглашает угрозы применения ядерного оружия без всякого намерения выполнить их. Он это делает только для того, чтобы сломить решительность Запада.

Также в ISW предполагают, что, вероятно, Путин пытался разместить российское ядерное оружие в Беларуси еще до вторжения в Украину в феврале 2022 года, а сейчас лишь выбрал подходящий момент для того, чтобы провести информационную операцию.

В Институте изучения войны напомнили, что еще 30 ноября 2021 самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разместить ядерное оружие России на территории Беларуси, а на референдуме в феврале 2022 Беларусь изъяла конституционный пункт, который закреплял нейтральный статус.

Также в январе и феврале 2022 года ISW прогнозировала, что Путин может попытаться развернуть тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких усилий по углублению российского контроля над Беларусью. Но, вероятно, Путин воздержался от размещения оружия в Беларуси в начале вторжения в 2022 году, чтобы сохранить возможность разместить его в рамках предстоящей российской информационной операции по манипулированию Западом.

Напомним, что в Евросоюзе тоже скептически относятся к возможности применения Россией ядерного оружия. В частности, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что после визита главы Китая Си Цзиньпина в Москву вероятность ядерной войны уменьшилась, ведь Си четко дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что ядерное оружие применять не стоит.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Хотя на самом деле обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще в августе 2022 года проговорился, что белорусская армия готовится к применению российского ядерного оружия.

