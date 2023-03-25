Боррель заявил об уменьшении вероятности ядерной войны: при чем здесь Китай

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что после визита главы Китая Си Цзиньпина в Москву вероятность ядерной войны уменьшилась. По его мнению, Си ясно дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что ядерное оружие применять не стоит.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова Борреля. Также, по его мнению, это свидетельствует о нежелании Китая вмешиваться в военное противостояние России с Украиной.

"Си Цзиньпин очень четко дал понять Путину, что он не должен разворачивать ядерное оружие, ссылаясь на мирный план Китая по Украине из 12 пунктов, осуждающий его использование", – цитирует FT Борреля.

По мнению высокого представителя ЕС, таким образом, лидер Китая хочет минимизировать риск быть связанным с российским военным вторжением в Украину.

"Визит Си Цзиньпина в Москву в этом месяце сделал мир более безопасным, уменьшив вероятность того, что Владимир Путин применит ядерное оружие", – приводит FT слова Жозепа Борреля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20 марта глава Китая Си Цзиньпин посетил Москву и провел встречу с президентом РФ Путиным. Она состояла из трех частей – публичной, переговоров тет-а-тет и обеда в неформальной обстановке. Неформальные переговоры политиков продолжались 4,5 часа.

Накануне этого визита Белый дом заявил, что скептически относится к встрече главы Китая и президента России, поскольку существует мало доказательств того, что их переговоры могут привести к положительным сдвигам для Украины.

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит главы Китая в Москву обеспечивает "дипломатическое прикрытие" российских преступлений в Украине. По словам Блинкена, цель "мирного плана" Китая – заморозить боевые действия в Украине. Однако РФ должна полностью вывести свои войска из соседней страны.

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