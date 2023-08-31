Соучредителя ЧВК 'Вагнер' Уткина похоронили, забыв о части почестей

Ближайшего соратника основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина командира "вагнеровцев" террориста Дмитрия Уткина похоронили на Митищинском мемориальном кладбище в Подмосковье. Именно по позывному Дмитрия Уткина "Вагнер" российская ЧВК получил свое название.

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Церемония похорон состоялась в четверг, 31 августа, и прошла не со всеми военными почестями. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, гроб с телом привезли на кладбище без сопровождения роты почетного караула на пушечном лафете с помощью бронеавтомобиля "Тигр". Также не было артиллерийских залпов.

Уткин был похоронен в Мытищах на кладбище мемориала "Пантеон защитников Отечества".

Вход в кладбище охраняли силовики с антидроновыми ружьями в руках. "Вагнеровцев" пускали только за жетонами. Гражданским входом во время похорон Уткина был запрещен.

С самого утра перед началом похорон территорию кладбища оцепили ОМОН и Росгвардия, а часть дороги преградили сотрудники ДПС. Пресса на похороны не пустили.

Напомним, вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово, разбился самолет Embraer ERG 135, принадлежавший Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек - семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

27 августа в России официально подтвердили гибель владельца ПИК "Вагнер" в авиакатастрофе. Экспертиза ДНК установила личности всех десяти погибших.

В Институте изучения войны уверены, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики считают, что так российский диктатор отомстил за унижение из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Именно поэтому ликвидация Пригожина и командиров Вагнера была максимально демонстративной.

Как сообщал OBOZREVATEL, основателя российского ППК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Церемония прощания прошла в закрытом формате.

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