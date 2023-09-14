Соловойов мечтал захватить Армению и Грузию, чтобы в этих странах не появились военные базы США. Видео

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев размечтался о захвате Грузии и Армении. Это нужно ему для того, чтобы в этих странах не появились военные базы НАТО.

Видео дня

Очередной бред рупор Кремля озвучивал в новом выпуске своего шоу на росТВ. Он отметил, что появление там баз Альянса станет "страшным ударом" для Ирана (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"А если сначала вспыхнет в Грузии, а затем в Армении. И у нас появится сухопутная дорога в Иран", – отметил Соловьев.

"Если они подожгут Южный Кавказ, у нас не будет другого варианта. Мы будем вынуждены идти до конца. То есть это будет совсем другой уровень боевых действий", – добавил пропагандист.

Напомним, удар ВСУ, нанесенный 13 сентября, ожидаемо вызвал истерику у российских пропагандистов. В частности, известный кремлевский ведущий Владимир Соловьев возмутился и призвал атаковать в ответ западные объекты, производившие ракеты, которые применила Украина.

В ISW отметили, что такие призывы к эскалации отношений с Западом являются шаблонной риторикой для внутренней аудитории пропагандиста, однако не отражающей реальной позиции Кремля по этому вопросу.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Соловьев выплеснул очередную порцию "желчи" в адрес США и пожаловался на противостояние этого государства с Россией. Он заявил, что, несмотря на все возражения американцев, они воюют против РФ, просто чужими руками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!