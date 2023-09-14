Удар по Севастополю вызвал истерику у пропагандистов: в ISW оценили последствия атаки

Удар Вооруженных сил Украины по временно оккупированному Севастополю, нанесенный 13 сентября, ожидаемо вызвал истерику у российских пропагандистов. В частности, известный кремлевский ведущий Владимир Соловьев возмутился и призвал атаковать в ответ западные объекты, производившие ракеты, которые применила Украина.

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На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). В то же время они отметили, что призывы Соловьева к эскалации отношений с Западом являются шаблонной риторикой для его внутренней аудитории, однако не отражающей реальной позиции Кремля по этому вопросу.

Тем временем российские "военкоры" выразили обеспокоенность тем, что украинский удар предвещает усиление украинской кампании по деоккупации Крыма.

Аналитики отметили, что на спутниковых снимках, опубликованных 12 сентября, видны один большой десантный корабль "Минск" (по кодификации НАТО Ropucha) и одна подлодка "Ростов-на-Дону" (по кодификации НАТО Kilo) в сухом доке. При этом спутниковые снимки, опубликованные 13 сентября, показывают, что украинский ракетный удар, вероятно, уничтожил оба корабля.

"Очевидное разрушение двух судов, скорее всего, приведет к тому, что сухой док выйдет из строя до тех пор, пока российские войска не смогут расчистить завалы, что может занять значительное время. Масштабы ущерба, нанесенного ремонтным мощностям Севморзавода за пределами сухого дока, неясны", – отметили в ISW.

Напомним, 13 сентября в оккупированном Севастополе (Крым) раздалось по меньшей мере 7 мощных взрывов. После них над городом поднялся дым. Есть прилеты по судоремонтному заводу оккупантов, там вспыхнул пожар. Это предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, завод является основной площадкой для строительства и ремонта судов Черноморского флота РФ.

В минобороны РФ заявили об ударе десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу, из которых семь якобы сбили российские ПВО, и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе по морю, которые также были обезврежены. В атаке обвинили украинскую армию.

Как пишут росСМИ, предварительно в результате атаки два человека погибли и 26 пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– вечером 13 сентября СМИ сообщили, что во временно оккупированном Россией Севастополе не хватает мест для раненых в результате атаки Сил обороны Украины на судоремонтный завод им. Орджоникидзе. В севастопольских и крымских структурах сообщили, что точное количество погибших не известно, но их точно "больше двух".

– В ГУР МО Украины сообщили, что российские крупный десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" после атаки Сил обороны на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в Севастополе восстановлению не подлежат. Что важно, вражеская подлодка была носителем ракет "Калибр".

– Издание Sky News сообщило, что во время ночной атаки на Севастополь 13 сентября Украина ударила по кораблям Черноморского флота РФ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате были повреждены два корабля ЧФ РФ.

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