'Мы прощаемся с иллюзиями': Соловьев пожаловался на противостояние России с США и войну в Украине. Видео

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев выплеснул очередную порцию "желчи" в адрес США и пожаловался на противостояние этого государства с Россией. Он заявил, что, несмотря на все возражения американцев, они воюют против РФ, просто чужими руками.

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Неадекватный монолог Соловьев озвучил в эфире своего шоу на росТВ. Он заявил, что мир стоит на пороге глобальной войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Мы прощаемся с иллюзиями. Мы наконец видим, что мир вступает в эпоху глобального конфликта и горячего. На Западе с этим уже не спорят. В Вашингтоне под дурака повторяют, что не ведут войну с Россией. Ну а что же вы еще ведете, когда указываете "укронацистам". Кстати, напомню, "укронацисты" воевали на стороне международных террористов в Чечне. Когда мы с ними столкнулись впервые? Конечно, вы за ними стоите, конечно, вы воюете просто чужими руками. Воюет ваша техника, воюет ваша разведка, воюют ваши генералы, рисуя проваливающиеся планы", – выдал пропагандист.

Напомним, ранее Соловьев заявил, что украинцам якобы удалось "навязать свою волю" западным странам и США в частности.

"Сейчас свою политическую волю навязывает никчемная укробандеровская сволочь целой Америке! Когда все страны вокруг говорят: "Нет-нет-нет, только как будет выгодно "маленькой нацистской наволочи", – возмущался пособник Кремля.

Соловьев утверждает, что это якобы говорит о "феноменальной деградации" Запада. Россияне, уверяет он, напротив, развиваются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пропагандисты в эфире российского телевидения обсудили, по какому из украинских городов лучше нанести удар тактическим ядерным орудием. В числе вариантов озвучили Одессу и Львов.

– Также Соловьев не на шутку разошелся в истерике из-за атаки беспилотников в российском Пскове в ночь на 30 августа. Так, в ударах по военному аэродрому он обвинил страны НАТО.

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