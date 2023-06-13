Шойгу решил разыграть особую карту: в ISW объяснили, что стоит за приказом минобороны РФ о ЧВК

Министр обороны страны-террориста России Сергей Шойгу заявил, что все частные военные компании обязаны до 1 июля подписать контракты непосредственно с минобороны. Эксперты уверены, что такие действия Шойгу направлены на централизацию контроля над российскими ЧВК и поставками боеприпасов в ответ на контрнаступление Украины.

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В то же время министерство обороны РФ пытается нивелировать популярность и влияние главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Приближенный к ЧВК "Вагнер" пропагандист пожаловался, что указ Шойгу нацелен на уничтожение частных военных компаний и что минобороны России воспользуется этим указом, чтобы прекратить снабжение "вагнеровцев" боеприпасами и военной техникой, прекратить медицинскую помощь.

В то же время член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев, известный яростной критикой ЧВК "Вагнер", заявил, что минобороны страны-террориста не допустит наемников к участию в боевых действиях без заключения военного контракта с ведомством Шойгу. Также в РФ продолжаются дискуссии о том, что указ Шойгу позволит минобороны дольше удерживать контрактников на передовой и не соблюдать условия контракта.

К слову, указ Шойгу вызвал очередные споры и неразбериху в информационном пространстве страны-террориста. Многие пропагандисты жаловались, что объявление Шойгу этого указа было странным, учитывая, что украинские войска скоро перейдут в контрнаступление. Другие жалуются, что минобороны РФ отдает приоритет бюрократическому устранению ЧВК "Вагнера", вместо того чтобы сосредоточиться на войне против Украины.

Военные аналитики ISW считают, что Шойгу и российское военное командование могут использовать рычаги, чтобы восстановить некоторую благосклонность диктатора Владимира Путина, если добиться формализации российских нерегулярных сил. Операции главаря "вагнеровцев" Пригожина на Бахмутском направлении зимой и весной 2023 года и отсутствие у минобороны РФ решающих побед на Донбассе, вероятно, ограничили возможности минобороны добиваться желаемой формализации российских сил.

Эксперты уверены, что указ Шойгу о ЧВК отчасти не связан с конфликтом с Пригожиным, поскольку формальный учет и прямой контроль над российскими нерегулярными формированиями, вероятно, позволит российскому военному командованию передислоцировать силы по мере необходимости.

Ранее сообщалось, что минобороны РФ вознамерилось полностью подмять под себя частную военную компанию "Вагнер", с владельцем которой Евгением Пригожиным у военного руководства России возник конфликт.

Напомним, 6 июня в британской разведке констатировали, что противостояние между ЧВК "Вагнер" и минобороны РФ достигло "беспрецедентного" уровня. К таким выводам пришли после того, как Пригожин впервые заявил, что армия преднамеренно применила смертоносную силу против "вагнеровцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны России Сергей Шойгу в преддверии контрнаступления Вооруженных сил Украины активизировался в информпространстве страны-агрессора. Таким образом он пытается поддержать положительный имидж на фоне резонансной критики в его сторону.

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