Шойгу хочет отобрать у Пригожина ЧВК 'Вагнер'? В России разгорается скандал из-за нововведений минобороны

Минобороны РФ, похоже, вознамерилось полностью подмять под себя частную военную компанию "Вагнер", с владельцем которой, Евгением Пригожиным, у военного руководства России возник конфликт. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, обязывающий "добровольцев" из "добровольческих подразделений" подписать контракты с МО РФ.

Видео дня

Сделать это представители всех военизированных формирований России, не входящих в состав вооруженных сил государства-агрессора, обязаны до 1 июля 2023 года. Об этом сообщают российские СМИ.

"Путин хочет забрать у Пригожина войска "ЧВК Вагнер". Всех добровольцев в РФ с 1 июля обяжут подписывать контракты с ВС РФ. Соответствующий приказ подписал Минобороны Сергей Шойгу. Его действие распространяется и на частные военные компании. На сегодняшний день различные российские ЧВК, в том числе ЧВК "Вагнер", находятся в формальном статусе "добровольческих формирований", – пишет один из пабликов.

Как объяснил объявивший о нововведении статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков, это позволит придать "добровольческим" отрядам необходимый правовой статус и расширит возможности комплектования подразделений как военнослужащими, так и "добровольцами".

Он также заявил, что на территории РФ сейчас функционируют свыше 40 "добровольческих формирований".

По словам Панкова, всего за 10 первых дней лета на военную службу по контрактам были приняты свыше 13,5 тыс. человек. Это, по его данным, в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период мая, и в 3,1 раза больше, чем в апреле.

Напомним, 6 июня в британской разведке констатировали, что противостояние между ЧВК "Вагнер" и минобороны РФ достигло "беспрецедентного" уровня. К таким выводам там пришли после того, как Пригожин впервые заявил, что армия преднамеренно применила смертоносную силу против "вагнеровцев".

После столкновения "вагнеровцы" задержали командира 72-й бригады российской армии и заставили его признаться в обстрелах автомобиля ЧВК и минировании путей отхода наемников "из личной неприязни".

После освобождения уже бывший российский комбриг командир РФ пожаловался на издевательства ЧВК "Вагнер" над военными Путина. По его словам, наемники использовали кадровых военный в качестве "рабов", издевались над ними, к некоторым применяли пытки. Он даже заявил о сексуальном насилии со стороны "вагнеровцев" по отношению к российским солдатам. Один такой случай закончился самоубийством "жертвы".

Темпы, с которыми конфликт разгорается, дают основания предполагать, что ближайшие недели будут крайне интересными в отношении противостояния между Пригожиным и Шойгу, предположили в британской разведке.

"Поскольку в России не хватает резервных частей, то, как "Вагнер" будет реагировать на действия минобороны, станет ключевым фактором конфликта в ближайшие недели", – отметили в МО Британии.