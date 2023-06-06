Противостояние между ЧВК 'Вагнер' и минобороны РФ достигло 'беспрецедентного' уровня – разведка Британии

Противостояние между частной военной компанией "Вагнер" и минобороны РФ достигло "беспрецедентного" уровня. При этом большая часть сил "Вагнера" уже выведена из Бахмута.

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Об этом сообщает британская разведка. Владелец ЧВК Евгений Пригожин впервые заявил, что армия преднамеренно применила смертоносную силу против "вагнеровцев".

После ссоры "Вагнер", вероятно, задержал командира бригады российской армии.

"Поскольку в России не хватает резервных частей, то, как "Вагнер" будет реагировать на действия Минобороны, станет ключевым фактором конфликта в ближайшие недели", – отметили в британской разведке.

При этом там сообщили, что в последние дни бои активизировались, в частности, на тех направлениях, которые несколько месяцев были спокойными.

Стоит отметить, что события в Белгородской области показали неспособность Кремля контролировать ситуацию на своей территории, что уж говорить о победе над Украиной. А захват "вагнеровцами" командира российской бригады, который стрелял в "родных" наемников, вывел на новый уровень войну Пригожина с минобороны РФ. Система пошла вразнос: Россию уже начали рвать на части, причем изнутри. Подробнее о знаковых событиях читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, воспользовавшись общим недовольством граждан РФ относительно безопасности на границе, Пригожин пригрозил отправить своих наемников на "защиту" Белгородской области. Он заявил, что сделает это и без разрешения Шойгу.

Другой пособник путинской войны против Украины – глава Чечни Рамзан Кадыров – тоже предложил российскому диктатору отправить свои подразделения под Белгород. По его словам, это стало бы "хорошим решением".

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