Шойгу активизировался в информпространстве РФ на фоне контрнаступления ВСУ: разведка Британии назвала причину

Министр обороны России Сергей Шойгу на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины активизировался в информпространстве страны-агрессора. Таким образом он пытается поддержать положительный имидж на фоне резонансной критики в его сторону.

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Об этом сообщает разведка министерства обороны Великобритании. Так, на прошлой неделе Шойгу дал как минимум два комментария по поводу оборонительных операций России.

Среди прочего он сделал почти сильно преувеличенные заявления о потерях Украины. Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал из публичных выступлений.

Шойгу также призвал российскую оборонную промышленность удвоить свои усилия и раскритиковал офицеров Западного военного округа за то, что они недостаточно быстро отправили на фронт резервные бронемашины.

"Шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддержания положительного имиджа перед лицом все более откровенной критики со стороны некоторых соотечественников", – отметили в британской разведке.

Следует отметить, что в течение 10 и 11 июня Силы обороны Украины вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и получили территориальные завоевания. Защитники осуществили визуально проверенные наступления в западной части Донецкой и Запорожской областей, которые признали и в стране-агрессоре РФ, хотя пытались приуменьшить.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня в ВСУ подтвердили продвижение под Бахмутом. Отмечается, что украинские подразделения закрепляются на позициях, которые отбили у оккупантов.

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