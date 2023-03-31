''Шизофрения какая-то'': россияне возмутились из-за ''миротворческого'' заявления Лукашенко и размечтались о захвате Одессы

Граждане России возмутились из-за "миротворческого" заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Они заявили, что никаких переговоров быть не может, а также размечтались о "полной победе России" и захвате украинской Одессы.

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Об этом россияне писали в российских новостных Telegram-каналах, комментируя "миротворческую" инициативу нелегитимного лидера Белоруссии. Граждане РФ пришли к выводу, что тот или бредит, или болен шизофренией, или просто хочет усидеть на двух стульях.

"Никаких переговоров. Только полная капитуляция. А Лукашенко давно известен сидельщик на двух стульях", "Нет. Сначала Одессу, потом можно и поговорить", "Все бандеровцы будут уничтожены", "Ну какие переговоры, сколько можно об этом говорить, никаких переговоров до полной и безоговорочной победы России", "Самое тупое предложение", "Шизофрения какая-то", – захлебывались своей злобой граждане государства-террориста.

"Крым еще, может, предложить отдать? Миротворец блин..." – предложили комментаторы.

Были даже такие, кто озвучил пропагандистские страшилки о том, что за время предложенных переговоров Украина якобы "перевооружится, доукомплектуется, заключит договоры о коллективной обороне с Западом" – и через несколько лет "опять" нападет на Россию.

Напомним: 31 марта Лукашенко заговорил о перемирии между Россией и Украиной. Киев при этом, по его мнению, должен начать переговоры с Москвой "без предварительных условий". Нелегитимный лидер государства назвал "чрезвычайно опасной" подготовку Сил обороны Украины к контрнаступлению и освобождению украинской земли от российских оккупантов.

В Кремле уже отреагировали на призыв самопровозглашенного президента Беларуси немедленно заключить перемирие в войне против Украины. Там пообещали, что "миротворческое" заявление диктатора будет "обсуждаться" лидерами РФ и Беларуси на следующей неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– тем временем результаты социологических опросов в России показали, что в конце марта 2023 среди населения России снизилась поддержка действий российской армии в Украине. Количество россиян, определенно одобряющих их, сейчас составляет 41%, тогда как еще в феврале их было 48%;

– ранее представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков призвал россиян объединиться вокруг президента. Он отметил, что это якобы поможет государству-агрессору в "гибридной войне", которую якобы ведут против РФ страны Запада.

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