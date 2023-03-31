В РФ начал снижаться уровень поддержки войны против Украины: сколько россиян хотят мирных переговоров

В конце марта 2023 года среди населения России снизилась поддержка действий российской армии в Украине. Количество россиян, определенно одобряющих их, сейчас составляет 41%, тогда как еще в феврале их было 48%.

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Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных российским аналитическим центром Юрия Левады "Левада-Центр". В то же время, 31% респондентов ответили, что скорее поддерживают боевые действия в Украине (в феврале – 31%). Количество россиян, не поддерживающих войну, развязанную РФ в Украине, возросло до 20% с 17% в феврале.

Как отметили российские аналитики, наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (79%) и одобряет деятельность президента (81%), а также для опрошенных 55 лет и старше (79%) и мужчин (77%).

Наименьший уровень поддержки среди тех, кто не одобряет работу президента (26%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (58% среди респондентов 18-24 лет) и женщины (68%), а также те, кто не доверяет источникам новостей (62%).

В то же время отмечается, что сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему несколько больше, чем сторонников продолжения военных действий (48% против 42% в конце марта). С конца февраля нет значительных перемен.

За переход к мирным переговорам чаще всего выступают, в первую очередь, молодежь, женщины и оппозиционно настроенные граждане. За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти.

Напомним: в ноябре 2022 года закрытый соцопрос, проведенный по заказу российского правительства, показал, что только 25% граждан страны-агрессора выступают за дальнейшее продолжение войны против Украины. Количество россиян, поддерживающих мирные переговоры, тогда возросло до 55%.

Как сообщал OBOZREVATEL, также опросы российской исследовательской группы свидетельствуют, что большинство жителей Волгограда выступили против переименования города в Сталинград. Соответствующую инициативу власти не поддержали даже пенсионеры.

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