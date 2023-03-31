'Будет обсуждаться': в Кремле отреагировали на 'миротворческое' заявление Лукашенко об Украине

В Кремле отреагировали на призыв самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко немедленно заключить перемирие в войне против Украины. Там пообещали, что "миротворческое" заявление диктатора "будет обсуждаться" лидерами РФ и Беларуси.

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С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Призыв Лукашенко объявить перемирие в Украине будет обсуждаться лидерами России и Беларуси на следующей неделе", – сказал он росСМИ.

При этом Песков добавил, что в Кремле не считают уместным сравнивать "мирные планы", которые предложили глава Китая Си Цзиньпин и Лукашенко.

Напомним, 31 марта беларуский диктатор Лукашенко, выступая с посланием к парламенту Беларуси, предложил немедленно прекратить войну в Украине, объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.

Также он добавил, что путь разрешения конфликта якобы один – переговоры, причем без предварительных условий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Лукашенко вновь заговорил о "нападении на Беларусь" и заявил, что Польша якобы готовит "вторжение" для "уничтожения" его страны.

– В ГУР Минобороны Украины отметили, что РФ хотела бы втянуть Беларусь в войну, но пока нет признаков, что у нее это получится сделать в ближайшее время. Режим диктатора Лукашенко окажется под угрозой, если пойдет на такой шаг.

– Недавно в МИД России издали фейк о "планах" Украины свергнуть режим в Беларуси. Там утверждают, что Киев якобы может перебросить на беларускую территорию диверсантов.

– 25 марта Путин объявил, что в Беларуси к 1 июля планируют закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

– В ISW считают, что угрозы Путина не имеют отношения к риску разрастания ядерной войны. Этот риск по-прежнему остается очень низким, отмечают аналитики.